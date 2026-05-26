Afa record miete vittime in Europa

Keystone-SDA

Un caldo mai visto a memoria d'uomo, a maggio, e raramente anche in piena estate a queste latitudini: con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime.

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(Keystone-ATS) È lo scenario dell’ondata di afa fuori stagione abbattutasi da domenica su vari paesi europei, dalla Francia fino a nazioni più nordiche come l’Olanda o come le isole britanniche (solitamente al riparo da certi sbalzi continentali).

Un fenomeno meteorologico senza precedenti, segnato da temperature record, che riempie parchi e spiagge di atmosfere da vacanze anticipate. Ma suscita soprattutto disagi, allarmi e conseguenze talora fatali.

A partire dalla Francia, dove la portavoce del governo di Parigi, Maud Bregeon, riferisce in queste ore di almeno “sette decessi legati direttamente o indirettamente alla calura”, incluse due persone annegate in Gironda, una nella Marna, una in Seine-et-Marne e un’altra in Maine-et-Loire.

In Germania tra domenica e ieri sette persone sono annegate in diversi incidenti mentre facevano il bagno, tra cui quattro bambini, riporta la “Bild”.

Nel Regno Unito le stime non sono tanto diverse. Con quattro ragazzini affogati negli ultimi tre giorni per essersi tuffati in cerca di refrigerio in bacini o corsi d’acqua pericolosi (vicino a Sheffield, nelle zona di Halifax, in quella di Lincoln, in un parco naturale del Warwickshire); e un sessantenne perito mentre cercava di soccorrere familiari in difficoltà nel mare della Cornovaglia, all’estremo sud-ovest dell’Inghilterra.

Sull’isola le massime si sono del resto innalzate ben oltre i 30 gradi, sino al doppio picco storico di 34,8 e 35 (mai neppure sfiorato in questo mese in oltre un secolo di rilevamenti) registrato un giorno dopo l’altro fra Kew Gardens e Heathrow, nell’area metropolitana di Londra.

Mentre al di là della Manica, in terra francese, le previsioni indicano in settimana potenziali punte vicine addirittura a quota 40, con effetti micidiali anche sui tennisti impegnati al Roland Garros.

La fornace non risparmia nemmeno il Benelux e in particolare il regno dei mulini a vento: i Paesi Bassi, dove il ministero della difesa è stato costretto a sospendere temporaneamente tutte le attività militari nella regione della Gheldria che prevedevano l’uso di armi da fuoco o esplosivi dopo l’innalzamento del rischio incendi boschivi al livello 2. E dopo che alcuni roghi si erano già accesi minacciosamente nella stessa Gheldria o nel Brabante settentrionale.

Quanto alla Gran Bretagna, l’allerta ufficiale del Met Office è stata prorogata fino a domani e allargata alla quasi totalità delle contee inglesi e di quelle del Galles. Scotland Yard ha da parte sua bollato le ultimi nottate di Londra come “notti tropicali”, con minime non inferiori a 20 gradi, affiancate da massime in grado di far balzare la capitale britannica a valori occasionalmente più alti di quelli di Lagos, del Cairo o di Damasco, di Hanoi. Una quindicina di gradi al di sopra delle medie storiche della tarda primavera nel Regno.

Il capo meteorologo della BBC ha parlato senza mezzi termini di una canicola “da pazzi” e ha evocato – con un gioco di parole – momenti da “MayDay”. Allarme che vari esperti mettono direttamente in relazione con l’emergenza dei cambiamenti climatici globali denunciata da più parti negli ultimi decenni.

Rimangono intanto in vigore gli avvertimenti medico-sanitari di rito diffusi dal weekend in avanti, per il timore di “un impatto significativo” della situazione meteo sui servizi ospedalieri e sociali, e sulla salute delle persone più vulnerabili: in primis gli over 65 e i malati cronici. Mentre compagnie ferroviarie come South Western Rail sopprimono persino alcuni treni per avviare revisioni sulla funzionalità della rete “causa caldo”.