Aeroporto Zurigo svela orario estivo

Keystone-SDA

All'aeroporto di Zurigo dal 30 marzo entra in vigore l'orario estivo. Dallo scalo saranno disponibili più rotte verso amate mete soleggiate.

(Keystone-ATS) Swiss, a partire dal 17 aprile, volerà cinque volte a settimana a Dubrovnik, ha comunicato oggi la compagnia. EasyJet dal canto suo offre sei nuove destinazioni: da fine marzo volerà due volta al giorno a Roma, una volta al giorno a Palma di Maiorca e fino a quattro volte a settimana a Malaga.

Edelweiss volerà invece due volte al giorno verso la Sardegna, con collegamenti con Olbia e Cagliari. Ci saranno poi sei voli a settimana per Faro, in Portogallo, e fino a otto voli a settimana per Madera.

Con l’entrata in vigore dell’orario estivo il più grande aeroporto in Svizzera terminano anche i lavori in corso, con il Check-in 1 che torna quindi ad operare a pieno regime.