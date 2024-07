Aeroporto Zurigo-Kloten: aumentano decolli e atterraggi a giugno

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sono stati 23’338 i velivoli partiti o atterrati presso l’aeroporto di Zurigo-Kloten nel mese di giugno. Il divario tra il numero registrato e quello che si riscontrava prima della pandemia è sempre più sottile.

La cifra relativa a giugno è quasi invariata rispetto a quella che ha caratterizzato il mese di maggio ma, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, è aumentata del 6,1%. La tendenza al rialzo si nota anche a livello semestrale, dato che rispetto al 2023 i voli registrati sono stati il 7,2% in più. I dati emergono da un’analisi svolta dall’agenzia finanziaria Awp.

Il livello prepandemico era quasi stato raggiunto nel mese di maggio (-2% di atterraggi e decolli) e a giugno si è registrata una situazione simile (-3%). La tendenza è quella di un divario rispetto ai periodi prima della pandemia di Covid-19 che va man mano riducendosi, se si considera che, ad esempio, a gennaio il numero dei voli era ancora inferiore del 15% rispetto al 2019. Nell’arco dei primi sei mesi dell’anno corrente, il distacco si attesta al 7,4%.

Per quanto riguarda la statistica relativa allo scorso mese, si può dire che la panne informatica verificatasi il 28 giugno presso il centro di controllo Skyguide non ha avuto un peso significativo, visto che complessivamente il numero dei decolli e degli atterraggi non si è discostato di molto da quello degli altri giorni di giugno.

Sempre restando sul sesto mese del 2024, il giorno con il minor numero di movimenti di volo è stato sabato 1° giugno, quando solo 709 velivoli sono decollati o atterrati. Il volume di traffico più elevato è invece avvenuto mercoledì 12, con 831 decolli e partenze dall’aeroporto di Zurigo-Kloten.

Il vertice di pace sull’Ucraina, svoltosi nel fine settimana del 15 e 16 giugno sul Bürgenstock (NW), ha avuto un certo impatto sullo scalo di cui sopra. In totale, da venerdì a domenica sono stati aggiunti più di 200 voli, molti dei quali soggetti a requisiti di sicurezza elevati, come ha riferito l’aeroporto.