Aeroporto Zurigo amplia offerta invernale

Keystone-SDA

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Dall'aeroporto di Zurigo il prossimo inverno sarà possibile raggiungere più destinazioni rispetto allo scorso anno. L'orario invernale 2026/27 comprende 173 mete in 71 Paesi, ha comunicato oggi il gestore dello scalo. L'anno scorso si poteva arrivare in 169 città.

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(Keystone-ATS) Una novità è ad esempio quella di Swiss, che fornirà cinque volte a settimana un volo diretto per Bangalore, in India. Easyjet volerà due volte a settimana a Marrakech, in Marocco, ed Edelweiss due volte a settimana a San José (Costa Rica). L’offerta comprenderà poi anche collegamenti con la Lapponia effettuati da Finnair.

Anche alcune compagnie asiatiche aumenteranno le loro capacità: Thai Airways incrementerà da gennaio i voli per Bangkok, che arriveranno a undici alla settimana. Cathay Pacific dal canto suo per Hong Kong metterà in servizio un Airbus più grande.

L’orario invernale entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre e sarà valido fino al 27 marzo. A causa dei conflitti in Medio Oriente non sono da escludere modifiche.