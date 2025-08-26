La televisione svizzera per l’Italia

Aeroporto Zurigo: utile netto in crescita nel primo semestre

Keystone-SDA

L'aeroporto di Zurigo ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 161,3 milioni di franchi, in aumento del 6,1% su base annua e superiore alle previsioni. Si tratta del miglior risultato semestrale mai realizzato, si legge in un comunicato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il fatturato ha raggiunto i 640,7 milioni, in crescita dell’1,5%. La progressione del traffico aereo ha permesso di raggiungere entrate pari a 327,3 milioni, in incremento del 4%, sempre su base annua. Fra gli introiti non legati all’aviazione vi è stato un calo dell’1% a 313,4 milioni.

Per l’insieme dell’anno, lo scalo di Kloten mira a 32 milioni di passeggeri, dato che equivarrebbe a una crescita del 2,5%. L’utile netto dovrebbe rimanere grosso modo stabile. Le attività commerciali potrebbero invece subire un calo a causa di lavori in corso che ne penalizzano gli affari.

Il gestore dell’aeroporto vuole inoltre aprire lo scalo di Noida, in India, entro fine anno. Si tratta del più grande progetto internazionale del gruppo. I lavori sono ormai nel vivo e la torre di controllo è ad esempio già pronta all’utilizzo. Inizialmente l’inizio delle attività era prevista per fine 2024.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR