Aeroporto Zurigo: traffico cresce, vicini livelli pre-Covid

Keystone-SDA

Il volume del traffico all'aeroporto di Zurigo ha continuato ad aumentare nel 2024, crescendo del 6,2% in confronto all'anno precedente. Non si è ormai lontani dai livelli del 2019, ossia prima che la pandemia sconvolgesse l'intero settore.

(Keystone-ATS) Un totale di 255’956 aerei sono decollati e atterrati a Kloten lo scorso anno, secondo i dati pubblicati sul sito web dello scalo e analizzati dall’agenzia finanziaria AWP. Nel 2019, questo dato era di 268’968: la differenza attuale è quindi inferiore al 5%.

Nel 2020, nel corso delle restrizioni ai viaggi introdotte per contenere la diffusione del Covid, i movimenti erano crollati al 40%. Da allora, il traffico aereo ha recuperato costantemente. Nel 2023, il divario rispetto al periodo precedente al coronavirus era ancora di circa il 10%.

Per quanto riguarda i diversi mesi, grazie alle vacanze estive luglio ha chiuso ancora una volta in testa con 24’221 voli. La più forte crescita su base annua (11,2%) spetta invece a settembre, quando Kloten è stato partenza o destinazione di 23’587 collegamenti.

Ottimi anche i numeri di dicembre, con 19’890 voli (+6,5%). Nel periodo delle feste, il viavai nel più importante scalo svizzero è stato particolarmente intenso l’ultimo venerdì prima di Natale, ovvero il 20 dicembre, giorno in cui sono stati effettuati in totale 742 voli da e per Zurigo.

L’aeroporto pubblicherà i dati dettagliati relativi ai passeggeri e al traffico per lo scorso mese e per l’intero anno il prossimo 14 di gennaio.