Aeroporto Zurigo: salta la corrente, bagagli restano a terra

Keystone-SDA

Un'interruzione di corrente elettrica ha messo fuori uso stamattina presto il sistema di smistamento dei bagagli all'aeroporto di Zurigo. Lo ha confermato a Keystone-ATS una portavoce dello scalo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Di conseguenza numerosi voli sono dovuti decollare senza aver stivato tutte le valigie.

A riportare per primo il fatto è stato il portale blick.ch, che ha pure riferito di numerosi ritardi nelle partenze.

Sempre secondo l’addetta stampa, è tutta la parte dell’edificio in cui si trova il sistema di smistamento a essere rimasta senza corrente. È dunque stato impossibile sia sottoporre i bagagli ai raggi x, sia trasportarli con i nastri. Di conseguenza le valigie si sono accumulate nell’area dei check-in.

Le cause del guasto sono attualmente oggetto di un’inchiesta interna, fa sapere l’aeroscalo, assicurando però che il sistema è tornato regolarmente in funzione attorno alle 6.00.