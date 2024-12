Aeroporto Zurigo: persone disturbate da rumore sopra la soglia

Dopo tre anni entro i limiti, l'anno scorso sono state 53'173 le persone disturbate dal rumore degli aerei all'aeroporto di Zurigo, ossia più di 6000 oltre il limite di 47'000 abitanti oltre il quale il governo cantonale è tenuto a intervenire.

(Keystone-ATS) Se nei tre anni precedenti si erano sentite le conseguenze del coronavirus, il superamento del 2023 è legato in particolare all’aumento della frequenza dei voli notturni, causati dai ritardi durante il giorno.

Secondo un rapporto pubblicato oggi, il numero di voli dopo le 23.00 ha infatti superato il livello pre-pandemia. I partner dell’aeroporto hanno introdotto misure per migliorare la puntualità. Per un miglioramento a lungo termine, saranno tuttavia necessari ulteriori aggiustamenti. Per esempio aumentando le tasse supplementari fatte pagare per i voli notturni.

Le cifre presentate ogni anno alla stampa dal Dipartimento dell’economia pubblica sono calcolate sulla base del cosiddetto “indice zurighese del rumore aereo” (Zürcher Fluglärm Index, ZFI) approvato in votazione dagli zurighesi nel novembre 2007.

L’indice – calcolato senza ricorrere a un sondaggio, ma utilizzando formule matematiche – obbliga il governo ad adottare misure concrete nel caso sia superato il limite delle 47’000 persone disturbate dal rumore oppure se all’aeroporto di Kloten vengono effettuati più di 320’000 fra decolli e atterraggi in un anno.

Il rumore notturno “esplode”

Il traffico aereo notturno sta letteralmente esplodendo, critica in una nota l’associazione per la protezione della popolazione che vive nei pressi dell’aeroporto di Zurigo. La qualità della vita continua a diminuire e spetta ora al Cantone introdurre misure di protezione.

Il comitato di ispirazione borghese “Weltoffenes Zürich” (Zurigo aperta al mondo) critica invece lo ZFI come “strumento di misurazione inadatto”, paragonandolo a un termometro che misura la febbre mentre l’intera regione si sviluppa e prospera. “Piuttosto che operare il paziente sano”, si dovrebbe riparare “lo strumento difettoso”.