Aeroporto Zurigo: fermato brasiliano con 1 kg di cocaina

Keystone-SDA

Un uomo con 1 chilo di cocaina nascosta in sacchetti di plastica è stato arrestato ieri all'aeroporto di Zurigo. Si tratta di un cittadino brasiliano arrivato da San Paolo.

(Keystone-ATS) Il trafficante di droga è stato fermato durante un controllo nell’area di transito, indica oggi in una nota la polizia cantonale zurighese.

Un altro corriere della droga era stato arrestato il giorno precedente. In questo caso, si trattava di un cittadino messicano proveniente da Città del Messico via Madrid, che aveva cercato di contrabbandare cocaina nascosta in bombolette spray, in un barattolo di gel per capelli e in un pacchetto di salviette umidificate.

I dipendenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) lo hanno poi consegnato alla polizia cantonale.