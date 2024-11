Aeroporto Zurigo: arrestati in due con 42 kg marijuana e hashish

Keystone-SDA

Due corrieri della droga provenienti dalla Thailandia sono stati arrestati negli scorsi giorni all'aeroporto di Zurigo con rispettivamente 42 chili di marijuana e due chili di hashish nascosti nei bagagli. Si tratta di un 33enne spagnolo e un 45enne britannico.

(Keystone-ATS) Il cittadino spagnolo proveniva da Bangkok, mentre il britannico si era imbarcato a Phuket e intendeva proseguire il volo per Londra, indica oggi in una nota la polizia cantonale di Zurigo. In entrambi i casi gli stupefacenti erano confezionati in sacchetti sottovuoto nascosti nelle valigie.