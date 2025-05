Aeroporto Zurigo: 2,78 milioni di viaggiatori in aprile

Keystone-SDA

Il traffico passeggeri all'aeroporto di Zurigo continua a crescere. Nel mese di aprile, lo scalo ha registrato 2,78 milioni di viaggiatori, pari a un aumento del 6,0% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha comunicato in serata la direzione aeroportuale.

(Keystone-ATS) Determinante l’effetto Pasqua: a differenza dell’anno scorso, le festività sono cadute interamente ad aprile, spingendo il flusso fino a 100’000 passeggeri al giorno, gestiti senza intoppi. Il numero di movimenti di volo è salito dell’1,8%, toccando quota 22’360 decolli e atterraggi.

In crescita anche i passeggeri locali (+7,8%, pari a 2,01 milioni) e i transiti (+1,8%). Buoni segnali anche dal settore cargo, con 37’489 tonnellate movimentate (+7,9%), e dal commercio al dettaglio in aeroporto, che ha generato un fatturato di 52,8 milioni di franchi, in crescita del 2,9%.