Aeroporto Zurigo, traffico ancora in crescita

All'aeroporto di Zurigo il traffico ha continuato a crescere anche in settembre: i movimenti aerei sono stati 24'200, un numero in progressione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

(Keystone-ATS) Il numero è anche superiore dell’1,5% a quello del nono mese del 2019, ultimo anno pre-pandemico. Va peraltro anche sottolineato che i mesi non sono sempre perfettamente comparabili a causa del numero diverso di giorni festivi e feriali.

Agosto si inserisce comunque su una traiettoria di chiara crescita: nel periodo gennaio-settembre 2025 l’aumento del traffico è stato del 3,3% su base annua, per un totale di 200’600 movimenti. Se invece il confronto viene fatto con gli stessi mesi del 2019 il numero dei movimenti è ancora del 2,6% inferiore.

I dati in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d’affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei. I dati sui passeggeri non sono ancora disponibili: saranno pubblicati il 13 ottobre.

