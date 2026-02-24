Aeroporto di Zurigo è il migliore d’Europa, nella sua categoria

Keystone-SDA

Nono sigillo consecutivo per l'aeroporto di Zurigo: lo scalo elvetico si è aggiudicato ancora una volta l'Airport Service Quality (ASQ) Award come migliore struttura europea nella categoria di traffico compreso tra 25 e 40 milioni di passeggeri.

2 minuti

(Keystone-ATS) È un primato che l’aeroporto detiene ininterrottamente dal 2018.

Il riconoscimento, basato su interviste ai viaggiatori, premia fra l’altro la qualità delle infrastrutture, l’offerta di ristorazione e gli standard igienici, ricorda in un comunicato odierno Flughafen Zürich, la società che gestisce l’attività a Kloten (ZH). È attribuito dall’Airports Council International (ACI) World, il principale organismo internazionale che riunisce gli operatori aeroportuali: ogni anno vengono intervistati viaggiatori in oltre 400 scali di 110 paesi, chiamati a valutare 34 diversi parametri.

“Questo nuovo riconoscimento ci riempie di gioia: è un segnale forte del lavoro quotidiano svolto dai nostri collaboratori e partner”, commenta Lukas Brosi, CEO di Flughafen Zürich, citato nella nota. “Facciamo di tutto per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio fluida, piacevole e di alta qualità”.

L’ASQ Award non è l’unico attestato dell’impegno dello scalo zurighese sul fronte dell’esperienza cliente: lo scorso anno, l’aeroporto ha raggiunto il terzo livello del programma ACI Customer Experience, dodici mesi dopo aver ottenuto la prima certificazione. Questo percorso, considerato lo standard di riferimento per gli aeroporti di tutto il mondo, aiuta gli scali a migliorare costantemente il rapporto con i viaggiatori, trasformando i rilievi dei passeggeri in azioni concrete e decisioni quotidiane, spiega Flughafen Zürich.

Di tutto quanto stanno beneficiando anche gli azionisti della società, che è quotata in borsa: dall’inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 3% e positive sono le performance anche sull’arco di un anno (+20%) e di un lustro (+65%).