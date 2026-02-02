Aeroporto di Zurigo: più voli in gennaio, anche con il WEF

Keystone-SDA

Dopo aver archiviato un 2025 da record l'aeroporto di Zurigo continua a crescere: in gennaio i movimenti aerei sono stati 19'800, un numero in progressione del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

(Keystone-ATS) Il picco assoluto di traffico è stato registrato martedì 19 gennaio, giorno di apertura del Forum economico mondiale (WEF) di Davos, con 792 spostamenti di velivoli.

Nonostante la crescita, i numeri restano comunque al di sotto dei livelli pre-pandemia: nel gennaio 2020 furono infatti contati oltre 20’000 movimenti. Un confronto diretto ha però un valore limitato, poiché le compagnie aeree hanno ampliato le proprie flotte e i dati non tengono conto del tasso di riempimento dei voli.

Le statistiche ufficiali dettagliate sui passeggeri saranno diffuse l’11 febbraio. L’anno scorso lo scalo ha accolto 36,2 milioni di viaggiatori, un numero da primato.