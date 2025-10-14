Aeroporto di Zurigo, i passeggeri aumentano ancora

Keystone-SDA

Anche settembre è risultato in crescita per l'aeroporto di Zurigo in termini di numero di passeggeri. Lo scalo rimane quindi sulla buona strada per superare il primato annuo risalente al 2019.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel nono mese dell’anno più di 3,0 milioni di persone sono passate da Kloten (ZH), con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, ha comunicato ieri sera Flughafen Zürich, la società che gestisce lo scalo. Di questi il 28% era in transito.

I movimenti aerei sono saliti del 2,6% a 24’400, mentre il tasso di occupazione dei velivoli è sceso di 0,5 punti all’83,1%. In flessione risulta anche il settore cargo: le tonnellate trasportate sono state 34’800 (-2,0%).

La borsa ha reagito bene alle novità: in mattinata l’azione Flughafen Zürich era in rialzo frazionale, a fronte di un mercato orientato in generale a un lieve calo. Dall’inizio del 2025 il titolo ha guadagnato il 13% e positive sono anche le performance su dodici mesi (+19%) e su un lustro (+102%).