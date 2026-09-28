Aeroporto di Teheran operativo nonostante sanzioni USA

Keystone-SDA

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Ramin Kashef-Azar, il CEO dell'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran, afferma che lo scalo rimane pienamente operativo nonostante le sanzioni statunitensi contro il settore dell'aviazione iraniano.

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(Keystone-ATS) Kashef-Azar ha dichiarato ai media iraniani, ripresi da Al-Jazeera, che l’aeroporto continua a servire oltre 30 destinazioni internazionali e che il 23 settembre – giorno in cui le sanzioni sono entrate in vigore – sono stati effettuati con successo 60 voli.

L’8 settembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 27 compagnie aeree, includendo i vettori iraniani rimasti che non erano stati colpiti da provvedimenti precedenti. Il Segretario al Tesoro USA Scott Bessent ha avvertito che gli aeroporti e le società che forniscono carburante, servizi di atterraggio o assistenza alla vendita di biglietti per aeromobili gestiti da compagnie iraniane rischiano sanzioni secondarie, le quali potrebbero escluderli dal sistema finanziario statunitense.

Da allora, l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso i voli iraniani, così come hanno fatto quattro aeroporti in Iraq. Le compagnie aeree iraniane continuano invece a volare verso paesi quali Cina e Russia.

Appello all’ONU

Il capo dell’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana ha dichiarato che l’ente ha presentato un reclamo all’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione contro gli Stati Uniti, accusandoli di aver imposto restrizioni che colpiscono le compagnie aeree del Paese.

“Per difendere i legittimi diritti del settore dell’aviazione e contrastare le restrizioni illegali imposte dall’America, l’Iran ha redatto e presentato una protesta formale all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO)”, ha affermato il responsabile dell’aviazione civile iraniana, Abouzar Shiroudi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale IRNA.