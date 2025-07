Aereo SolarStratos vola attorno al Cervino

In preparazione al nuovo tentativo di battere il record di altitudine, il velivolo solare SolarStratos ha effettuato oggi un volo di prova attorno al Cervino. L'obiettivo è salire fino a 10'000 metri di quota sfruttando solo l'energia solare.

(Keystone-ATS) Finora basato a Payerne (VD), SolarStratos ha trasferito per l’estate la sua base all’aeroporto di Sion. Il team attende ora “la prima finestra meteorologica favorevole” per tentare l’ascesa a 10’000 metri, approfittando delle correnti termiche estive.

Un anno fa SolarStratos aveva già provato la salita, fermandosi però a 5963 metri. Non era quindi riuscito a superare il record di 9235 metri stabilito nel 2010 da Bertrand Piccard con il suo Solar Impulse.

“Con tutto il lavoro svolto dall’estate scorsa, le lezioni apprese, la maggiore capacità delle batterie e la nuova elica a passo variabile più efficiente per i voli in alta quota, tutta la squadra è pronta per affrontare questa sfida, ultimo passo prima del volo verso la stratosfera”, ha dichiarato Raphaël Domjan, pilota del SolarStratos, citato in un comunicato.