Aereo ambulanza si schianta sulle case vicino Nairobi, 6 morti

Keystone-SDA

Almeno sei persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite quando un aereo ambulanza si è schiantato contro alcune case alla periferia di Nairobi oggi pomeriggio. Lo hanno reso noto le autorità locali.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Abbiamo perso quattro persone a bordo, incluso il pilota. La casa contro cui si è schiantato l’aereo ha riportato gravi danni e due persone sono morte”, ha riferito Henry Wafula, amministratore della contea di Kiambu, dove si è verificato l’incidente.

Wafula ha poi aggiunto che due persone, tra cui un’anziana donna, sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale.