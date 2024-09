Adele annuncia “una lunga pausa dai concerti”

(Keystone-ATS) La cantante britannica Adele ha annunciato commossa ai suoi fan che non li vedrà per un “tempo incredibilmente lungo” in quanto ha deciso di prendersi una pausa dai concerti dopo l’attività intensa degli ultimi anni.

Le parole pronunciate dall’artista sabato scorso nell’ultima delle sue esibizioni previste nel periodo di ‘residency’ all’arena di Monaco di Baviera sono state registrate dagli smartphone di migliaia di persone presenti e finite poi sui social media.

Adele ha spiegato che la pausa inizierà dopo un’ultima serie di concerti a Las Vegas in programma a novembre. “E dopo non vi vedrò per un tempo incredibilmente lungo, ma vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni”, ha detto ancora la cantante.

Adele, che ha pubblicato il suo ultimo album – ’30’ – nel novembre 2021, concluderà la sua serie di 100 live del tour al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas.