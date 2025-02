Adecco incassa e guadagna meno, taglia dividendo, ma vola in borsa

Adecco incassa meno, vede calare la redditività e taglia in modo consistente il dividendo: ma gli analisti danno il loro benestare e la borsa premia il titolo del colosso del settore dell'intermediazione di personale.

(Keystone-ATS) Nel 2024 la società ha contabilizzato ricavi per 23,1 miliardi di euro (21,7 miliardi di franchi al cambio attuale), in calo del 3% su base annua e del 2% a livello organico, emerge dalle comunicazioni odierne dell’azienda. L’utile d’esercizio rettificato a livello Ebita (cioè prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti) si è contratto del 14% a 541 milioni di euro, mentre l’utile netto ha lasciato sul terreno il 7%, scendendo a 303 milioni.

“Stiamo attuando rigorosamente la nostra strategia”, afferma il Ceo Denis Machuel, citato in una nota. “Abbiamo costantemente guadagnato quote di mercato in aree difficili, abbiamo semplificato il modello aziendale e ridotto i costi”, prosegue il dirigente 60enne con studi in Francia e negli Stati Uniti. “Stiamo inoltre accelerando l’introduzione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale”.

Il consiglio di amministrazione propone di versare agli azionisti un dividendo di 1,00 franchi per azione, rispetto ai 2,50 franchi dell’esercizio precedente. Una sforbiciata che ha però trovato il sostegno di taluni esperti finanziari: in tal modo si migliora il bilancio, si accelera il processo di riduzione dell’indebitamento e si sgombera il campo riguardo alle riserve con cui negli ultimi tempi era confrontata l’azione.

Di conseguenza la borsa ha reagito con favore alle novità odierne: in mattinata il titolo Adecco è arrivato a guadagnare il 9%. Da inizio gennaio il corso è salito dell’11%, ma negativa rimane la performance sia sull’arco di un anno (-33%) che su un periodo di un lustro (-52%).

Il gruppo Adecco è nato nel 1996 dalla fusione fra la svizzera Adia Interim, fondata nel 1957, e la francese Ecco, le cui origini risalgono al 1964. Oggi è una realtà attiva in 60 paesi che agisce con diversi marchi. In Svizzera è presente con numerose succursali, tre delle quali si trovano in Ticino (a Bellinzona, Locarno e Lugano) e una nei Grigioni (a Coira).