Adecco: le assunzioni partono con l’IA, “è un successo”

Keystone-SDA

Adecco, la più grande agenzia al mondo di reclutamento del personale, afferma di aver implementato con successo l'intelligenza artificiale (IA) nell'analisi dei dossier.

3 minuti

(Keystone-ATS) Negli ultimi sei mesi nel Regno Unito un programma automatizzato ha gestito lo screening iniziale dei candidati e i primi contatti. I candidati sono entrati in comunicazione con l’agente IA – la soluzione Agentforce di Salesforce – tramite SMS o e-mail in uno scambio scritto che ha rispecchiato una conversazione dal vivo, scrive la multinazionale elvetica in un comunicato odierno. È stato comunicato in modo trasparente che la controparte era rappresentata da un robot. L’obiettivo era liberare tempo per favorire un impegno di maggiore dei selezionatori.

I risultati dimostrano un potenziale significativo per i candidati, i reclutatori e i clienti, sostiene l’impresa. La prima ondata di implementazione ha aiutato 28 aziende a riempire con successo i loro posti vacanti: migliaia di postulanti sono stati contattati e un numero significativo ha portato a termine la conversazione automatica, con un indice di soddisfazione di 4,6 su 5. In particolare, il 57% di tali conversazioni si è svolto al di fuori dell’orario di lavoro standard, consentendo ai reclutatori di coinvolgere i candidati nei momenti a loro più congeniali.

“Per noi la tecnologia deve potenziare le persone, non sostituirle”, afferma Niki Turner-Harding, direttore di Adecco nel Regno Unito e in Irlanda, citato nella nota. “Combinando l’esperienza dei nostri reclutatori con l’impegno costante dell’intelligenza artificiale otteniamo risultati più rapidi e personalizzati e rispondiamo immediatamente nei momenti più adatti ai nostri candidati. Al centro di tutto ciò che facciamo c’è il contatto umano, e su questo non transigiamo”, aggiunge il dirigente.

Quanto avvenuto nel Regno Unito fa parte della strategia globale del gruppo in materia di IA. L’obiettivo è trasformare le operazioni interne, supportare l’apprendimento e lo sviluppo, migliorare i servizi e lo sviluppo di nuove esperienze differenziate. Il tutto “con una forte attenzione alla responsabilità e all’etica”, sottolinea l’azienda.

La borsa ha reagito con favore alle novità odierne: in mattinata il titolo Adecco era in rialzo frazionale, mostrandosi più tonico del resto del mercato. Da inizio gennaio il corso è salito del 17%, ma negativa rimane la performance sia sull’arco di un anno (-13%) che su un periodo di un lustro (-39%).

Il gruppo Adecco è nato nel 1996 dalla fusione fra la svizzera Adia Interim, fondata nel 1957, e la francese Ecco, le cui origini risalgono al 1964. Oggi è una realtà attiva in 60 Paesi che agisce con diversi marchi. In Svizzera è presente con numerose succursali, tre delle quali si trovano in Ticino (a Bellinzona, Locarno e Lugano) e una nei Grigioni (a Coira). Nel 2024 la società ha realizzato un fatturato di 23,1 miliardi di euro (21,5 miliardi di franchi al cambio attuale) e un utile netto di 303 milioni.