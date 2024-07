Addio alle cassette del SonntagsBlick

(Keystone-ATS) Le cassette dei domenicali scompaiono definitivamente dal paesaggio mediatico della Svizzera tedesca: la prossima settimana il gruppo Ringier rimuoverà le ultime rimaste per la vendita del SonntagsBlick.

I box in questione, che permettono di accedere al giornale a pagamento, erano apparsi per la prima volta nel 1969, in concomitanza con il lancio del SonntagsBlick. Ai tempi di massimo splendore il settimanale vendeva 100’000 copie in tal modo, ha indicato a Keystone-Ats il portavoce del gruppo Michele Paparone. Allora le cassette erano 3200, oggi sono poco più di 900.

Ringier sostiene che il comportamento dei lettori è cambiato. “I distributori automatici non sono più redditizi”, spiega Paparone. Durante la pandemia le vendite in cassetta hanno certamente giocato un ruolo importante, a causa del divieto temporaneo di apertura dei negozi: nel frattempo però il consumo di media online ha soppiantato l’acquisto di giornali stampati.

Gli altri domenicali in lingua tedesca che venivano venduti nelle cassette – la SonntagsZeitung e la NZZ am Sonntag – hanno già abbandonato il sistema in questione rispettivamente nove e otto anni or sono.