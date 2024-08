Addio al tour degli Aerosmith, Tyler non ha più voce

(Keystone-ATS) Fine di un’era per i fan degli Aerosmith: dopo oltre cinque decenni la band di Dream On, Love in an Elevator e Janie’s Got a Gun ha suonato i suoi ultimi concerti. Il cantante Steven Tyler non ha più voce.

“I problemi alle corde vocali di Tyler sono irrecuperabili”, ha annunciato il complesso cancellando tutte le altre date ancora in programmi di quello che doveva essere il tour dell’addio.

“E’ stato l’onore della nostra vita fare che la nostra musica fosse parte della vostra”, ha dichiarato il gruppo in un post su Instagram. Gli Aerosmith nel 2017 avevano dato vita all’Aero-Vederci Baby, un Farewell Tour di quelli che sembrano non finire mai e che avrebbe dovuto andare avanti almeno fino al prossimo febbraio.

La notizia della cancellazione delle restanti date in programma e’ arrivata dopo uno stillicidio di rinvii: in effetti l’ultima volta che la band e’ salita assieme sul palco e’ stata lo scorso settembre a Elmont, nello stato di New York.