Addio a Tom Stoppard, premio Oscar e Tony

Tom Stoppard, il celebre commediografo e sceneggiatore premio Oscar e Tony, e' morto a 88 anni nella sua casa del Dorset circondato dalla famiglia. Lo hanno reso noto i suoi rappresentanti dell'agenzia United Agents.

Stoppard, nato nell'ex Cecoslovacchia ma naturalizzato britannico, aveva vinto l'Oscar nel 1999 per il copione di Shakespeare in Love. Tra i suoi piu' celebri lavori teatrali Rosencrantz and Guildenstern Sono Morti, Arcadia e Rock 'n' Roll e Leopoldstadt del 2020.