Addio a Franco Baresi, Milano saluta il suo capitano

Keystone-SDA

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"Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano". Sono le parole del grande striscione affisso su un palazzo di piazza Sant'Ambrogio, dove si stanno svolgendo i funerali dell'ex capitano del Milan Franco Baresi.

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(Keystone-ATS) Parole che riassumono il sentimento delle migliaia di tifosi che hanno sfidato il caldo per rendere l’ultimo omaggio a uno dei calciatori simbolo della storia rossonera.

Prima dell’arrivo del feretro, accolto da un lungo applauso e dal coro “Un capitano, c’è solo un capitano”, erano già arrivati vecchi amici, compagni di squadra e protagonisti del calcio italiano per l’ultimo saluto.

Tra i presenti Paolo Maldini, Marco Van Basten, Roberto Donadoni, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Clarence Seedorf, Maurizio Ganz, Filippo Galli, Mauro Tassotti, Marco Simone, Alberico Evani, Giovanni Galli, Massimo Ambrosini, Giancarlo Antognoni, Aldo Serena, Gianluca Pagliuca, Daniele Massaro, Dejan Savicevic, Nelson Dida, Roberto Baggio, Claudio Ranieri, Marco Borriello, Giovanni Stroppa, Nevio Scala, Marco Parolo e Giuseppe Bergomi.

Presenti anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, il proprietario rossonero Gerry Cardinale, il presidente di Rcs MediaGroup Umberto Cairo, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore regionale della Lombardia Romano La Russa e l’attaccante rossonero Christian Pulisic.

In piazza anche uno stendardo della Fiorentina, a testimonianza di un omaggio che ha superato i colori delle maglie.

L’arrivo di Gerry Cardinale e Paolo Scaroni è stato accolto dai fischi di una parte dei tifosi, mentre l’ingresso del feretro è stato salutato da un lungo applauso.

Franco Baresi è deceduto il 31 luglio all’età di 66 anni dopo mesi di malattia.