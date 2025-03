Addio a David Childs, archistar dell’One World Trade Center

L'architetto statunitense David Magie Childs, che ha incoronato lo skyline di New York con l'edificio più alto delle Americhe, è morto mercoledì 26 marzo a Pelham, nello Stato di New York, all'età di 83 anni.

(Keystone-ATS) La causa del decesso è stata una complicanza legata alla demenza a corpi di Lewy, ha dichiarato la moglie Annie al “New York Times”. Childs, che viveva a Manhattan, si trovava a Pelham per stare vicino a due dei loro figli.

Emblematico il suo grattacielo One World Trade Center, sorto al posto delle Torri gemelle distrutte nell’attentato dell’11 settembre 200. È un affusolato punto esclamativo a otto facce, rivestito di pannelli di vetro traslucido e prismatico, che si trova di fronte al National September 11 Memorial di Lower Manhattan, la parte centrale del complesso commerciale di Ground Zero.

Conosciuto da milioni di visitatori, è solo uno delle decine di edifici trasformativi di New York e di altre città statunitensi che Childs e i suoi colleghi dello studio di architettura Skidmore, Owings & Merrill hanno progettato dagli anni ’80 in poi. Childs era attualmente presidente emerito di Skidmore, Owings & Merrill.

I progetti che l’archistar David M. Childs ha realizzato a Washington comprendono: il piano urbanistico del Washington Mall nel 1976 e i Constitution Gardens; la sede del National Geographic e dell’U.S. News and World Report; gli hotel Four Seasons, Regent e Park Hyatt; l’espansione del terminal principale dell’aeroporto internazionale di Washington-Dulles.

Tra i vari progetti realizzati a New York spiccano il Worldwide Plaza; il New York Mercantile Exchange; il JFK International Arrivals Building; il quartier generale della Bear Stearns (ora J.P. Morgan); il piano urbanistico del Riverside South; la ristrutturazione e la conservazione della Lever House; il quartier generale della Time Warner a Columbus Circle.

Gli altri progetti più importanti seguiti da Childs negli Stati Uniti comprendono: lo Swiss Bank Center di Stamford, nel Connecticut; la piscina coperta e l’edificio che ospita le facoltà di Matematica, Scienza e Tecnologia presso la Deerfield Academy, nel Massachusetts; il Palazzo di Giustizia di Charleston, in West Virginia.

A livello internazionale, Childs ha realizzato progetti quali il nuovo aeroporto internazionale Lester B. Pearson di Toronto, in Canada; l’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele; il West Ferry Circus di Canary Wharf a Londra; l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Ottawa, in Canada; e il Tokyo Midtown, un complesso situato nel cuore del distretto di Roppongi nella capitale giapponese.

Nato il 1 aprile 1941 a Princeton, nel New Jersey, David Magie Childs si era in architettura all’Università di Yale ed era entrato a far parte delloo staff dello studio Skidmore, Owings & Merrill nel 1971 presso la sede di Washington, dopo essere stato responsabile della progettazione presso la Pennsylvania Avenue Commission, sotto la direzione di Nathaniel Owings e Daniel P. Moynihan. Nel 1984 Childs si trasferì a New York, dove divenne Senior Design Partner dello studio.

Childs è stato anche presidente della National Capital Planning Commission e della Commission of Fine Arts di Washington, entrambe nomine presidenziali. Faceva parte attualmente del consiglio di amministrazione dell’American Academy di Roma e della National Housing Partnership Foundation. Tra le altre istituzioni dove ha occupato posizioni di rilievo figurano il consiglio di amministrazione del Museum of Modern Art di New York, del National Building Museum e dell’Architectural League. Era, inoltre, membro dell’American Institute of Architects.