Addio a Credit Suisse sulla Paradeplatz, ora campeggia insegna UBS

Keystone-SDA

Importante passo simbolico nell'assimilazione di Credit Suisse (CS) da parte di UBS: da oggi l'insegna UBS campeggia sulla ex sede di CS al numero 8 della Paradeplatz, nel cuore economico di Zurigo.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un comunicato odierno l’istituto spiega di voler sviluppare un polo con i quattro edifici che ora possiede tra Paradeplatz, Bärengasse e Bärenhof. Il cosiddetto “UBS Campus Paradeplatz” offrirà spazio per un totale di circa 4000 dipendenti.

L’edificio di Paradeplatz 8 esiste dal 1876: da esso sono state gestite le sorti un tempo di Credito Svizzero, poi di Credit Suisse. Al numero 6 della stessa piazza si trova anche un altro stabile di una banca che non c’è più: si tratta di quello che un tempo era di proprietà della Società di Banca Svizzera, che nel 1998 è confluita in UBS. Attualmente questo immobile è in fase di ristrutturazione e dovrebbe essere riaperto all’inizio del 2027: ospiterà il dipartimento di gestione patrimoniale internazionale di UBS, ma il piano terra e il primo piano interrato saranno aperti al pubblico, con ristoranti e negozi.

Anche il vecchio edificio di CS sarà reso più attraente per il pubblico, con spazi di vendita al dettaglio e strutture di ristorazione al piano terra. Lo stabile servirà soprattutto a gestire i clienti svizzeri dell’istituto: i primi team di impiegati si trasferiranno alla Paradeplatz 8 tra pochi giorni.