Addio a Brigitte Bardot sulle note di ‘Djobi, djoba’

Keystone-SDA

Si sono conclusi i funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez.

2 minuti

(Keystone-ATS) Alle 12:37, il feretro ricoperto di fiori è stato portato fuori dalla chiesa Notre-Dame-de-l’Assomption, e così tra gli applausi il corteo funebre si è avviato verso il cimitero marino dove l’attrice riposerà nella tomba di famiglia.

Ad accompagnare l’uscita delle spoglie di Brigitte Bardot , Chico, il celebre cantante dei Gipsy Kings, ha interpretato le note di ‘Djobi Djoba’. Bardot sostenne i Gipsy Kings sin dall’inizio della loro carriera, sul finire degli anni Settanta. Tra l’altro, uno dei brani più celebri del gruppo, ‘La Dona’, è dedicato proprio a lei.

Dopo le esequie in forma privata, nella massima sobrietà come voluto dall’attrice scomparsa il 28 dicembre all’età di 91 anni, il corteo si è diretto verso il cimitero marino di Saint-Tropez tra gli applausi dei fan tra la chiesa e il megaschermo allestito vicino al porto. L’icona del cinema e pasionaria della difesa degli animali riposerà insieme ai genitori e ai nonni, di fronte al Mar Mediterraneo, non lontano dalla tomba del primo marito, Roger Vadim.

Grande assente ai funerali la sorella Marie-Jeanne Bardot, detta Mijanou, 87 anni, residente negli Usa. Durante la messa è stato letto un suo messaggio: “Bri mia, sei stata con me tutta la vita. Temevo che scomparissi ma no, sento la tua gioiosa presenza. Per favore, resta con me finché ti raggiungo”.

Tra i presenti in chiesa, oltre a Chico dei Gipsy Kings, Mireille Mathieu, Paul Belmondo, Raphaël Mezrahi, come anche Paul Watson, noto per le sue battaglie in difesa delle balene. Tra i politici, esponenti dell’estrema destra come Marine Le Pen o Nicolas Dupont-Aignan ma anche la ministra per le Pari opportunità, Aurore Bergé. Come per i funerali di Claudia Cardinale, il 30 settembre a Parigi, il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno inviato una corona di fiori in omaggio all’attrice scomparsa.