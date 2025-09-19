La televisione svizzera per l’Italia

Addio a Brad Everett Young, fotografo e attore in “Grey’s Anatomy”

Brad Everett Young, un noto fotografo dei red carpet di Hollywood che aveva "sfondato la quarta parete" recitando in serie tv come "Grey's Anatomy" e per il grande schermo, è morto in un incidente stradale a Los Angeles.

(Keystone-ATS) L’auto su cui Young si trovava a bordo è stata investita da un veicolo che andava contromano. Il fotografo e occasionale attore aveva 46 anni e stata tornando a casa dopo una serata al cinema.

I suoi scatti sono stati pubblicati da riviste come People, Vanity Fair e Vogue. Da attore Young aveva lavorato in tv in “Streghe”, “Numb3rs” e “Felicity” e, sul grande schermo, in film tra cui “Charlie’s Angels” e “Jurassic Park II”.

Negli ultimi anni si era dedicato piuttosto all’attivismo per l’insegnamento delle arti nelle scuole e alla fotografia di celebrità frequentando prime di Hollywood, tappeti rossi e cerimonie dei premi.

