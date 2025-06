Acquisto di aerei F-35 potrebbe costare molto di più

L'acquisto dei caccia F-35A potrebbe costare molto di più, circa 1,3 miliardi di franchi oltre al prezzo fisso concordato di 6 miliardi.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da una ricerca dell’esperto dell’esercito Beni Gafner, di cui riferisce la radiotelevisione svizzero-tedesca SRF.

Diverse fonti affidabili in diversi dipartimenti hanno assicurato a Beni Gafner che il prezzo fisso non sarà rispettato, ha dichiarato questa sera all’agenzia Keystone-ATS. Si è parlato più volte di un superamento dei costi di 1,3 miliardi di franchi per l’acquisto di 36 aerei da combattimento statunitensi.

Secondo il giornalista della SRF Andy Müller, “due fonti confidenziali all’interno dell’amministrazione federale” hanno confermato che gli Stati Uniti chiedevano di più, sostenendo che non era stato negoziato un prezzo fisso con la Svizzera.

La questione è talmente esplosiva che il Dipartimento della difesa (DDPS) ha tenuto due incontri segreti con i membri del Consiglio federale dall’inizio dell’anno, hanno aggiunto le fonti alla SRF. La principale giustificazione del Governo statunitense per l’aumento del prezzo è la crescita dei costi di produzione.

Un prezzo fisso, assicura il CF

In una dichiarazione inviata a Keystone-ATS questa sera, il DDPS ha affermato che il Consiglio federale rimane dell’opinione che il prezzo fisso concordato con il governo Usa si applichi all’acquisto degli F-35A svizzeri. Tuttavia, l’esecutivo esamina costantemente la situazione e fornirà informazioni se la situazione dovesse cambiare.

Il voto popolare a favore dei nuovi jet da combattimento è stato molto combattuto nel settembre 2020 con un 50,1% di sì.