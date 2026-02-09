Accordi Svizzera-Ue: si potrebbe dover rinegoziare su certi temi

Berna e Bruxelles potrebbero dover rinegoziare alcuni punti del previsto pacchetto di accordi, in particolare nei rami elettricità, salute e sicurezza delle derrate alimentari.

(Keystone-ATS) Questo potrebbe accadere se il diritto dell’Unione europea (Ue) dovesse modificarsi fra la conclusione delle trattative (dicembre 2024) e l’entrata in vigore delle intese.

Alcuni accordi, per garantire l’applicazione, prevedono che la Svizzera armonizzi il proprio quadro giuridico con quello europeo. È il caso ad esempio di Schengen o del traffico aereo.

Per quanto riguarda gli accordi sul mercato interno dei bilaterali I, eventuali sviluppi giuridici nell’Ue saranno integrati secondo le procedure attualmente in vigore, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dell’agenzia Keystone-ATS.

Diverso è invece il discorso per le intese che espandono i rapporti fra Berna e Bruxelles, poiché in tali ambiti non esiste ancora un meccanismo di armonizzazione dei sistemi giuridici.

Secondo il portavoce, in questi settori l’eventuale adozione delle modifiche giuridiche passa da negoziati in seno al comitato misto. In tale contesto la Confederazione potrà far valere eventuali “adattamenti specifici per la Svizzera” e modalità di applicazione.

Una votazione popolare sul pacchetto si terrà al più presto nel 2027 e gli accordi entreranno in vigore non prima del 2028. L’obiettivo è quello di stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni della Svizzera con l’Ue.