Accoltellati in pieno centro ad Amsterdam, 5 feriti

Keystone-SDA

Scelti a caso e aggrediti con un grosso coltello nel pieno centro di Amsterdam: cinque persone sono rimaste ferite questo pomeriggio nella principale città olandese e due sono ricoverate in gravi condizioni.

(Keystone-ATS) Ferito anche il presunto autore, bloccato da uno dei cittadini intervenuti per fermarlo, e quindi arrestato dalla polizia. Non è ancora nota la sua identità o il movente, e non viene ancora esclusa alcuna ipotesi sul gesto.

L’attacco è avvenuto in una stretta via centrale, Sint Nicolaastraat, e nei dintorni, a due passi dalla piazza più famosa di Amsterdam. Proprio nella centralissima Piazza Dam, transennata dalla polizia, è atterrato poco dopo il fatto un elicottero di soccorso, diventando a lungo la foto notizia drammatica della giornata.

Le vittime secondo la polizia sarebbero state scelte a caso: si tratta di una donna di 67 anni e un uomo di 69 anni, entrambi di nazionalità americana, un uomo di 26 anni di nazionalità polacca, una donna di 73 anni belga e una ragazza di 19 anni olandese.

Movente sconosciuto

Un portavoce della polizia ha riferito ai media locali che l’aggressore è rimasto ferito a una gamba, sta ricevendo cure mediche e sarà interrogato in un secondo momento. L’area dell’attacco, intanto, in serata resta ancora in parte transennata. E anche se la polizia ha dichiarato che la situazione è sotto controllo, risultano ancora diversi mezzi di soccorso sul posto.

“Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell’accoltellamento. Questo fa parte della nostra indagine”, ha dichiarato la polizia. Tra le immagini rilanciate dai social, anche quella dell’arresto del presunto autore da parte della polizia.

Secondo alcuni media ci sarebbe stato un inseguimento dell’uomo diretto verso Piazza Dam da parte di diversi cittadini. Uno l’avrebbe fermato gettandolo a terra e in attesa dell’arrivo della polizia si sarebbe seduto su di lui. Quanto alle aggressioni, un testimone ha riferito di aver visto una delle vittime, la ragazza, colpita “con un coltello lungo almeno 10 centimetri conficcato nella schiena”, tra le scapole.

Il ministro della Giustizia e della Sicurezza olandese David van Weel ha dichiarato di non poter dire dire nulla sui retroscena dell’accoltellamento o sul movente dell’atto criminale. “È ancora troppo presto per questo”, ha affermato. Non ha ancora potuto dire se verrà aperta un’indagine per terrorismo, ma ha detto di non escludere nulla.

“L’indagine della polizia è in pieno svolgimento e ha piena priorità al momento. Speriamo di ottenere presto maggiore chiarezza sui retroscena di questo orribile accoltellamento – ha affermato il sindaco Femke Halsema all’agenzia Anp -. I nostri cuori sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari”.