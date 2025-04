Abu Mazen ad Hamas, consegnate tutti gli ostaggi a Israele

Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen ha chiesto ad Hamas di "consegnare tutti gli ostaggi a Israele", durante un discorso davanti al Consiglio centrale dell'Anp.

(Keystone-ATS) “Siamo di fronte a gravi pericoli che potrebbero portare a una nuova Nakba (catastrofe)”, ha affermato. “Israele ha sfruttato il colpo di mano di Hamas del 2007 per realizzare i suoi piani. Chi ha compiuto un colpo di Stato (contro Fatah, partito di Abu Mazen) ha fornito a Israele il pretesto per distruggere la Striscia di Gaza. Consegnate gli ostaggi per togliere a Israele ogni scusa”.