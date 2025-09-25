La televisione svizzera per l’Italia

Abu Mazen a Onu: per 2 anni genocidio di palestinesi a Gaza

"Da due anni quasi la gente palestinese a Gaza sta vivendo un genocidio fatto di uccisioni e fame. Una guerra dove gli occupanti israeliani compiono crimini contro l'umanità, documentati e monitorati".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, in video collegamento all’Assemblea Generale dell’Onu dopo che l’amministrazione Trump gli ha negato il visto.

Il presidente palestinese ha inoltre condannato nuovamente l’attacco di Israele contro il Qatar, che ha costituito “una chiara violazione della legge internazionale e costituisce una escalation”.

La guerra di Israele a Gaza – ha proseguito – “sarà ricordata come uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo”.

“Hamas dovrà consegnare armi all’Anp”

“Hamas non avrà un ruolo nel governo, dovranno consegnare le loro armi all’Anp come parte della costruzione di un solo stato, una sola legge e una sola forza di sicurezza. Non vogliamo uno stato armato”, ha poi affermato Abu Mazen, precisando che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele “non rappresentano il popolo palestinese”.

Il presidente palestinese ha “esortato tutti gli Stati che non l’hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Chiediamo di sostenere l’ottenimento da parte della Palestina di un’adesione piena alle Nazioni Unite”.

Il leader dell’Autorità nazionale palestinese ha ricordato che “abbiamo già riconosciuto l’esistenza di Israele nel 1988 e nel 1993 e continuiamo a riconoscere questo diritto”. Ed haassicurato che i palestinesi rifiutano l’antisemitismo.

