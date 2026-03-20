Abu Dhabi: 100 arresti, ‘diffondevano false notizie su guerra’

Keystone-SDA

La polizia dell'emirato di Abu Dhabi ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per aver filmato e diffuso "informazioni fuorvianti" sulla guerra, mentre gli stati del Golfo intensificano il controllo sulle pubblicazioni relative agli attacchi iraniani.

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(Keystone-ATS) Gli arresti riguardano “109 individui di varie nazionalità che hanno filmato luoghi e incidenti e diffuso informazioni fuorvianti sui social media durante gli eventi in corso”, secondo una dichiarazione pubblicata su X.