Aborto, democrazia ed economia i temi di Biden al dibattito tv

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) I diritti riproduttivi, con un occhio particolare all’aborto, i rischi per la democrazia e l’economia. Questi saranno i temi su cui Joe Biden si concentrerà nel primo dibattito tv contro Donald Trump di giovedì, secondo le anticipazioni della Cnn.

Secondo la rete che ospiterà la sfida, il presidente americano attaccherà lo sfidante soprattutto sulle sue politiche economiche che, per il democratico, mettono in pericolo la classe media. Quanto all’aborto la vicepresidente Kamala Harris ha sottolineato che in queste elezioni “ci si gioca tutto”, mentre la campagna ha annunciato oltre 50 eventi negli Stati in bilico oggi, giorno in cui ricorrono i due anni dalla storica sentenza della Corte suprema che ha rovesciato la Roe v. Wade, abolendo di fatto il diritto nazionale all’interruzione di gravidanza.

“Ogni persona, di qualunque genere, dovrebbe capire che, se una libertà così fondamentale come il diritto di prendere decisioni sul proprio corpo può essere eliminata, chissà quali altri diritti faranno la stessa fine”, ha dichiarato Harris in un’intervista alla Msnbc con Hadley Duvall, attivista pro-aborto del Kentucky che è stata violentata dal suo patrigno quando era bambina.