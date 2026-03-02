Abbattuti diversi aerei militari USA

Keystone-SDA

Diversi aerei da combattimento americani sono precipitati questa mattina in Kuwait. Lo ha reso noto il ministero della difesa locale, precisando che gli equipaggi "sono sopravvissuti" e sono stati evacuati e trasferiti in ospedale per controlli sanitari.

(Keystone-ATS) Le loro condizioni sono “stabili”, è stato aggiunto. Il ministero della difesa kuwaitiano ha precisato inoltre che si sta coordinando con l’alleato statunitense in merito alle “circostanze dell’incidente” e sta proseguendo le indagini sulle “cause dell’incidente”.

In un video geolocalizzato dalla CNN si intravvede un jet che si schiantata a circa dieci chilometri dalla base USA Ali Al Salem. Dopo aver analizzato le immagini, l’emittente sottolinea che sembra trattarsi di un caccia bimotore F-15E o F/A-18.

Un altro video geolocalizzato dalla CNN girato nei pressi della zona di Al-Jahra, sempre in Kuwait, sembra mostrare un pilota che con il paracadute si lancia da un velivolo. Nel filmato di cui riferisce la rete americana si sente una voce affermare “Guardate, è una persona”.

La conferma arriva anche dall’Iran. Su X l’agenzia iraniana Tasnim, dopo le notizie circolate in rete, scrive che un “F-15 delle forze USA è stato abbattuto” dalle forze di Teheran ed è precipitato in Kuwait. L’agenzia afferma che “i due piloti” sono riusciti a “lanciarsi con il paracadute” prima dello schianto.