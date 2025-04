ABB vende terreno a città di Zurigo, sorgeranno alloggi

Keystone-SDA

Il colosso elettrotecnico ABB vende alla città di Zurigo un terreno di 25'500 metri quadrati situato vicino alla sua a sede a Oerlikon, quartiere dell'agglomerato.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’operazione, tracciata nelle grandi linee già nel 2021, è stata finalizzata la settimana scorsa, ha indicato stamani l’impresa.

Sono previsti da una parte la costruzione di alloggi a prezzi accessibili, dall’altra usi commerciali e socio-culturali, come pure spazi aperti. In tal modo ABB aiuta il comune a sviluppare ulteriormente il complesso chiamato “Neu Oerlikon”. Come parte dell’intesa, l’ex immobile di ABB e attuale sede di eventi “Hall 550” sarà preservato a lungo termine come luogo importante per la vita culturale della città.

ABB registrerà un guadagno operativo ante imposte sulla vendita di circa 120 milioni di franchi, precisa il gruppo.