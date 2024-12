ABB prolunga di cinque anni la collaborazione con BP

Keystone-SDA

Il colosso elettrotecnico ABB ha prolungato di cinque anni la sua collaborazione con il gigante petrolifero inglese BP.

(Keystone-ATS) La società zurighese continuerà a fornire soluzioni di automazione, elettriche e di telecomunicazione per gli impianti BP in tutto il mondo, si legge in un comunicato odierno. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell’accordo.

Stando ad ABB, l’integrazione di sistemi di un unico fornitore ha il vantaggio di ridurre i rischi, i costi e i tempi di esecuzione dei progetti. L’intesa prevede anche soluzioni di manutenzione e monitoraggio a lungo termine.

Oggi l’azione ABB guadagna oltre l’1% in borsa, mostrandosi più tonica della media del mercato, che è in debole rialzo frazionale. Dall’inizio dell’anno la performance è del +37%.