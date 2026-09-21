ABB lancia sistema di alimentazione per i centri dati dell’IA

Keystone-SDA

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ABB punta a trarre vantaggio dalla forte crescita del fabbisogno energetico dei centri dati per l'intelligenza artificiale (IA).

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(Keystone-ATS) Il gruppo elettrotecnico zurighese ha annunciato oggi il lancio di Infinitus, un nuovo sistema per l’alimentazione in corrente continua che copre l’intero percorso dalla rete elettrica fino ai server.

Alla base c’è l’enorme appetito energetico dei chip IA ad alte prestazioni, spiega ABB in un comunicato odierno. I futuri sistemi potrebbero richiedere almeno un megawatt di potenza per rack server (componenti standardizzati), contro i circa 200 kilowatt attuali. Allo stesso tempo, l’Agenzia internazionale dell’energia stima che il consumo mondiale di elettricità dei data center potrebbe più che raddoppiare entro il 2030.

ABB punta quindi su un’alimentazione a 800 volt in corrente continua, che secondo l’azienda richiede meno conversioni rispetto ai tradizionali sistemi in corrente alternata, riducendo perdite energetiche e spazio occupato. La società quantifica il possibile guadagno di efficienza in oltre il 5%: in un grande data center da 500 megawatt ciò libererebbe 25 megawatt aggiuntivi per la potenza di calcolo vera e propria.

Per ABB si apre così un mercato in crescita per trasformatori, distribuzione elettrica, tecnica di protezione e sistemi di raffreddamento. L’azienda stima che entro il 2030 circa il 25-40% delle nuove capacità installate nei centri dati potrebbe adottare la tecnologia in corrente continua. Diversi componenti di Infinitus saranno prodotti nei prossimi dodici mesi; i primi data center completamente equipaggiati sono attesi tra due o tre anni. ABB sta inoltre collaborando con il colosso americano dei chip Nvidia allo sviluppo di sistemi di alimentazione.

Gli investitori hanno reagito con favore alle novità odierne: nel pomeriggio l’azione ABB – che fa parte dell’SMI, l’indice dei 20 principali valori – guadagnava circa il 3%. Dall’inizio del 2026 il titolo, che è sempre più tecnologico, è salito del 34% e ampiamente positive sono anche le performance sull’arco di uno (+45%) e di cinque anni (+166%).

ABB è una delle più grandi industrie svizzere: opera nel campo dell’elettrificazione e dell’automazione. A livello mondiale l’azienda – nata nel 1988 dalla fusione fra la svedese ASEA e l’argoviese Brown, Boveri & Cie (BBC), con radici che risalgono però a più di 140 anni or sono – impiega 110’000 dipendenti in oltre 100 paesi. Nel 2025 ha realizzato un fatturato di 33,2 miliardi di dollari (27,2 miliardi di franchi al cambio attuale).