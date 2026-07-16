ABB in buona forma nel secondo trimestre

Keystone-SDA

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Il colosso elettrotecnico zurighese ABB ha registrato una forte accelerazione delle commesse e del fatturato nel secondo trimestre del 2026, trainati in particolare dalla forte domanda nel settore delle reti elettriche e dell'automazione.

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(Keystone-ATS) La direzione ha confermato i propri obiettivi per l’intero anno.

Tra aprile e la fine di giugno, i ricavi sono aumentati del 14%, raggiungendo i 9,48 miliardi di dollari (7,64 miliardi di franchi al cambio attuale). Le nuove ordinazioni, che consentono di prevedere l’attività futura, sono cresciute del 30% a 12,04 miliardi, ha indicato stamani la società in un comunicato.

Grazie a questa solida performance, il risultato operativo (EBITA) è migliorato del 20% attestandosi a 1,93 miliardi, mentre il relativo margine è salito di 0,9 punti percentuali al 20,2%. L’utile netto si è attestato a 1,23 miliardi (+7%).

Questi dati chiave contrastano in parte con le previsioni degli analisti interrogati dall’agenzia di stampa economico finanziaria AWP. Le commesse superano nettamente le aspettative, così come l’EBITA e il relativo margine, mentre l’utile netto risulta inferiore alle stime.

Il direttore generale Morten Wierod si rallegra in particolare per il volume delle ordinazioni, che ha raggiunto un “nuovo record”. Il Ceo ritiene che il gruppo si trovi “nel cuore delle tendenze a lungo termine in materia di elettrificazione e automazione”.

Per rimanere competitivo, ABB investirà nei prossimi tre anni 200 milioni di dollari in Europa nel settore delle tecnologie di media tensione, ha aggiunto il dirigente svedese.

Per il terzo trimestre, il gruppo prevede una crescita delle vendite a perimetro costante pari a circa il 10% su base annua. Il margine Ebita dovrebbe invece registrare un aumento rispetto al dato precedente.

La direzione ha inoltre confermato le proprie ambizioni per l’intero esercizio, con una crescita delle vendite intorno al 10% a perimetro costante. La redditività operativa dovrebbe superare quella dell’anno scorso, che si era attestata a 6,31 miliardi, anche escludendo il ricavo derivante da una cessione immobiliare.