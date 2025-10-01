La televisione svizzera per l’Italia

Aarau: automobilista 23enne muore in ospedale dopo collisione

Keystone-SDA

Un automobilista di 23 anni è morto ieri sera in ospedale dopo un incidente stradale ad Aarau. Con la sua auto è finito nella corsia opposta e si è scontrato con una vettura che proveniva in senso contrario. Lo indica oggi la polizia cantonale argoviese in una nota.

(Keystone-ATS) L’uomo è stato rianimato sul luogo dell’incidente. Successivamente un’ambulanza lo ha trasportato in ospedale, dove è deceduto poche ore più tardi per le gravi ferite riportate.

Per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire, il 23enne è “finito nella corsia opposta”. Sulla base dei primi accertamenti potrebbe trattarsi di un problema di salute, viene precisato nel comunicato.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17.30. Alcuni automobilisti sono riusciti a evitare la vettura, che però ha poi avuto una collisione frontale laterale con un altro veicolo. Quest’ultimo è stato scaraventato sui binari della ferrovia Wynental- und Suhrentalbahn (WSB). Il conducente, anch’egli 23enne, ha riportato lievi ferite.

A causa dell’incidente, la linea ferroviaria Aarau-Schöftland è rimasta interrotta per circa un’ora e mezza. Si sono verificati anche disagi al traffico stradale.

