A Zurigo sborsati 262mila franchi per la targa “ZH 11”

Keystone-SDA

La targa "ZH 11" è stata battuta per 262'000 franchi questa sera ad un'asta online nel canton Zurigo. La cifra è inferiore al record di 299'000 franchi sborsati nel 2024 per la targa "ZH 24".

1 minuto

(Keystone-ATS) Per la numero 11 sono state presentate 141 offerte, ma a partire da 160’000 franchi solo tre persone hanno continuato a rilanciare, come si può vedere sulla pagina delle aste dell’Ufficio della circolazione stradale di Zurigo. “ZH 11” è il numero più basso mai messo all’asta nel canton Zurigo.

Recentemente il cantone Soletta ha dovuto bloccare le offerte per la targa “SO 1” a causa di una serie di “offerte poco serie”. Un utente con lo pseudonimo “Inzest” (Incesto) aveva infatti offerto 1 milione di franchi, il doppio dell’offerta massima precedente.

In confronto, a Zurigo tutto si è svolto in modo corretto. Il Cantone mette all’asta ogni settimana su Internet targhe a cinque o meno cifre, come pure combinazioni speciali di sei cifre. Negli ultimi sono così state generate entrate per milioni di franchi. Soldi che confluiscono nelle casse del canton Zurigo.