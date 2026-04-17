A Zurigo primo negozio Birkenstock in Svizzera

Keystone-SDA

Birkenstock ha inaugurato il suo primo negozio in Svizzera, e più precisamente nella Città Vecchia di Zurigo. Lo ha annunciato oggi la società tedesca produttrice dei popolari sandali in un comunicato.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato dall’azienda, il nuovo punto vendita sulle rive della Limmat mira a valorizzare meglio il potenziale commerciale della regione e a rafforzare la presenza del marchio sul mercato elvetico. Con l’inaugurazione del negozio in Svizzera, il gruppo conta ora 30 store in tutta Europa.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di crescita, precisa Birkenstock, che lo scorso febbraio aveva già annunciato l’apertura di 40 nuovi punti vendita a livello globale nel corso dell’esercizio 2026.

L’azienda, con sede a Linz am Rhein, nella Renania-Palatinato, impiega circa 6’200 dipendenti in tutto il mondo, e produce la maggior parte delle proprie calzature in Germania.

Le origini del popolare marchio risalgono al XVIII secolo. L’anno scorso il gruppo, quotato alla Borsa di New York, ha registrato un aumento del fatturato del 16%, raggiungendo circa 2,1 miliardi di euro (1,9 miliardi di franchi).