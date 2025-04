A Parigi si apre processo per maxi-rapina a Kim Kardashian

Si apre oggi in Francia il processo per la maxi-rapina a Parigi a Kim Kardashian, la regina delle infuencer, che nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2016 - in piena Fashion week - venne derubata di gioielli milionari.

(Keystone-ATS) Il processo si aprirà alle 14:30 nello storico Palazzo di Giustizia di Parigi, sull’Ile-de-la Cité, una delle due isole che punteggiano la Senna nel cuore della capitale francese. Kardashian ha fatto sapere che testimonierà il 13 maggio.

Giunti in bicicletta, travestiti da agenti di polizia, i due rapinatori fecero irruzione nella stanza della Kardashian, legandola e imbavagliandola, e sottraendole gioielli per nove milioni di euro, tra cui il suo amatissimo “ring”, l’anello di fidanzamento da 3,3 milioni di franchi che le venne regalato da Kanye West. Verdetto atteso il 23 maggio.