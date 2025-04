A Mulhouse una mostra sulle auto di Tintin

"In auto con Tintin": questo il titolo della mostra che il Musée National de l'Automobile di Mulhouse (F) - una quarantina di chilometri a nord-ovest di Basilea - consacra alle automobili del celebre fumetto nato dal genio creativo di Hergé.

(Keystone-ATS) Per la prima volta le auto emblematiche dell’universo di Tintin, immaginate dal fumettista belga Georges Remy (in arte: Hergé), verranno esposte al fianco dei reali modelli che le hanno ispirate. La mostra è in programma fino all’11 novembre.