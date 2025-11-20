A Mosca consultazioni con Pechino su difesa missilistica

Keystone-SDA

I responsabili dei ministeri della difesa di Russia e Cina hanno tenuto oggi consultazioni a Mosca sulla difesa missilistica e la stabilità strategica, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri russo.

(Keystone-ATS) “Consultazioni russo-cinesi si sono svolte a Mosca sulla difesa missilistica e gli aspetti missilistici della stabilità strategica”, ha annunciato il ministero, citato dall’agenzia Ria Novosti. “È stato tenuto un esame approfondito di tali questioni – aggiunge il ministero degli Esteri – comprese un’analisi congiunta dei rilevanti fattori destabilizzanti che creano rischi strategici per la sicurezza globale e regionale, così come uno scambio di vedute sui modi di minimizzarli”.

Secondo la diplomazia russa, le due parti hanno espresso reciproca soddisfazione per il livello e la qualità del dialogo bilaterale e l’interazione in queste aree e hanno confermato l’impegno a rafforzarli ulteriormente.

Il ministro della difesa russo Andrei Belousov, citato dalla TASS, ha detto che nell’incontro con il vice presidente della Commissione centrale militare cinese, Zhang Youxia, si è “cominciato a realizzare gli accordi raggiunti a livello di vertice, incrementando in modo sostanziale il numero delle iniziative congiunte di addestramento su terra, in mare e nell’aria”. Esercitazioni che, ha aggiunto Belousov, mirano a “garantire la sicurezza di entrambi i Paesi” e “non sono dirette contro Paesi terzi”.