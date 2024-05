A Milano esondato il Lambro, allagamenti e traffico

(Keystone-ATS) A Milano, dove da ieri sera la pioggia è costante, il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, una esondazione controllata e monitorata.

I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi nell’area Milanese, dove si sono verificati allagamenti e dove, per questo, alcune linee di bus e tram sono state deviate. Intenso il traffico in tutta la città.

I sommozzatori sono intervenuti per aiutare una donna disabile che doveva essere visitata da un medico ma non poteva uscire di casa a causa del livello dell’acqua, arrivato a un metro e mezzo in quel punto. La signora è stata recuperata con il gommone e accompagnata all’ambulanza, che l’ha portata in ospedale per la visita.