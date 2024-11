A Manchester gli MTV Emas, 7 nomination per Taylor Swift

Keystone-SDA

A Manchester è tutto pronto per gli MTV EMAs, i premi europei della musica in programma questa sera.

(Keystone-ATS) Quest’anno si celebrano i 30 anni anche con una mostra fotografica agli Aviva Studios della città anglosassone per ripercorrere i momenti più iconici della manifestazione.

Sede ufficiale della manifestazione, per la prima volta a Manchester, è la Co-op Live Arena. Onere e onore di tenere le fila della serata è affidato a Rita Ora, artista da 10 miliardi di stream, alla conduzione per la terza volta. I premi agli artisti vengono consegnati da icone della musica come il leggendario artista Hip-Hop LL COOL J e il duo musicale madre-figlia Neneh Cherry e Mabel.

Taylor Swift, già protagonista degli ultimi due anni (con quattro premi per edizione), si candida a reginetta anche stavolta: è lei a guidare la classifica con sette nomination, tra cui quelle per Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Ma la compagine femminile è agguerrita con Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter che hanno ottenuto cinque nomination ciascuna, concorrendo in categorie come Best Song, Best Video e Best Artist. Seguono da vicino, con quattro candidature ciascuno, Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar, LISA, oltre ai nuovi candidati Chappell Roan e Tyla, alla loro prima candidatura.

Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors sono in nomination nella categoria Best Italian Act.

Diciannove gli artisti che avranno la possibilità di vincere il loro primo MTV EMA in questa edizione, tra cui: Kehlani e Tinashe nella categoria Best R&B, Disclosure e Fred Again per Best Electronic, Fontaines D.C. per Best Alternative, The Last Dinner Party per Best New e Jimin dei BTS alla sua prima candidatura da solista nella categoria Best K-Pop.

Star internazionali provenienti da tutto il mondo si esibiranno anche per la categoria Best Collaboration, con nomination per Lady Gaga e Bruno Mars; Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar; LISA e Rosalía; Peso Pluma e Anitta; Charli XCX e Billie Eilish, e infine Taylor Swift e Post Malone.

L’edizione 2024 degli European Musica Awards celebra per la prima volta i Pet Shop Boys con l’Mtv Ema Pop Pioneer Award. Il duo, che quest’anno festeggia i 40 anni dal primo disco ed è stato inserito nel Guinness dei Primati come la coppia musicale di maggior successo nella storia del Regno Unito, è attesa sul palco con la Manchester Camerata.

Gli MTV EMAs 2024, che prendono il via con un live dei leggendari rocker britannici Bush nell’iconica New Century Hall, saranno trasmessi in diretta su MTV in più di 150 Paesi.