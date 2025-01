A Malpensa nelle feste 120 Kg di droga sequestrata, 9 arresti

Keystone-SDA

Nove narcotrafficanti sono stati arrestati e 120 chili di stupefacenti vari sono stati sequestrati complessivamente presso l'aeroporto di Milano Malpensa nel corso del periodo festivo da parte della Guardia di finanza di Varese. Il bilancio è stato reso noto stamani.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tra le nuove sostanze importate illegalmente compare il Tramadolo, un farmaco di origine oppiacea, noto anche come “droga del combattente”, con effetti antidolorifici e anestetizzanti che consentono di alleviare dolore e stanchezza e protrarre gli sforzi fisici o lo stato di euforia indotto. I finanzieri della vicina Penisola, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, ne hanno sequestrate in aeroporto oltre 12’000 pastiglie.

Nel consuntivo della Guardia di finanza ci sono anche alcuni casi di rilievo: due ovulatori arrestati con la cavità addominale piena di cocaina, e una donna che indossava un corpetto imbottito di droga.

Tra le nuove aree geografiche interessate dal narcotraffico attraverso l’area passeggeri ricompare il Sud Est asiatico, forse anche alla luce del recente incremento di rotte da quei vettori. Proprio da quelle direttrici si sono infatti registrati due ingenti sequestri di marijuana trasportata in valigia da due passeggere asiatiche.